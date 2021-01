Stefano De Martino svela i motivi della rottura con Belen

In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Stefano De Martino ha svelato i veri motivi della rottura con la modella Belen Rodriguez

Stefano De Martino è stato per molto tempo un uomo invidiato da tutto il genere maschie vista la sua lunga storia e il matrimonio con la bellissima modella e showgirl Belen Rodriguez. La bella argentina ora vive una storia con l’hair stylist Antonino Spinalbese e posta spesso foto di loro due innamorati sul proprio profilo Instagram. La coppia Belen-Stefano è stata una di quelle scoppiate dello scorso anno con tanto di strascichi da parte del gossip che li ha più volte indicati come una coppia che poteva rinascere. Ma così non è stato. Stefano De Martino a breve riprenderà la sua esperienza come conduttore di “Stasera tutto è possibile” e apparirà anche in una delle puntate della famosa serie tv con Elena Sofia Ricci, “Che Dio ci aiuti”. L’ex ballerino di Amici ha parlato in una lunga intervista al settimanale “Chi” della rottura con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: la verità sull’addio a Belen Rodriguez