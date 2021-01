Un Posto al Sole anticipazioni 8 gennaio: Marina lascia la soap? Roberto è corso da lei giusto in tempo per dirle addio: ma sarà davvero un addio definitivo?

Marina ha deciso di partire con Fabrizio: lei e Roberto hanno rivissuto, per conto proprio, i momenti più importanti della loro storia che si è trascinata per più di vent’anni. Roberto sa che lei si sposerà con Fabrizio Rosato e questa notizia lo ha sconvolto. Tra lui e la sua storica ex, dopo l’ultimo affronto che lui ha fatto per prendere il suo posto ai Cantieri Flegrei ed ingannarla, oramai la distanza sembra essere diventata incolmabile.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Filippo e Serena aiuteranno Leonardo?

Dopo aver accolto Leonardo in casa, dopo la sua richiesta disperata d’aiuto, Filippo e Serena dovranno decidere cosa fare. Lo aiuteranno a tirarsi fuori dai guai o lo lasceranno da solo? Intanto Diego intende aprire un’attività imprenditoriale, un bar, approfittando del fallimento del negozio dell’amico di suo padre. Lui e Raffaele hanno avuto un duro confronto per questo motivo: cosa accadrà? Nel frattempo Cerruti aspetta il ritorno di Guido da Ischia.

Alex sta decidendo se accetterà il lavoro che la porterà lontana da Vittorio, ma il ragazzo sembra concentrato soltanto su se stesso. Patrizio interviene: intanto Alex sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di non partire.