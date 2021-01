Un bambino di 6 anni è morto per le ustioni riportate in incendio divampato all’interno di una casa, dove era stato lasciato solo in compagnia dei fratellini.

Tragedia a Chicago, negli Usa, nella notte di mercoledì quando un bambino di soli 6 anni è deceduto per via di un incendio divampato all’interno di un’abitazione. La vittima, stando alle prime ricostruzioni, era stata lasciata in casa in compagnia dei quattro fratelli, i quali, per fortuna, non avrebbero riportato ferite. Le fiamme avrebbero provocato anche ingenti danni all’edificio, sito nel quartiere Altgeld Gardens. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i paramedici e la polizia.

Un bambino di soli 6 anni è morto nella notte tra mercoledì 6 gennaio e giovedì 7 gennaio nel Far South Side, a Chicago, (Stati Uniti). Il piccolo sarebbe rimasto vittima di un incendio divampato all’interno di un’abitazione, sita sulla South Evans Avenue nel quartiere di Altgeld Gardens. Stando a quanto riporta la redazione del Chicago Tribune, il piccolo sarebbe stato lasciato in casa in compagnia dei fratellini di 1, 4, 5 e 13 anni.

Sul luogo della tragedia, allertati dai vicini, sono sopraggiunti in pochi minuti i vigili del fuoco ed i paramedici. I pompieri, che hanno domato le fiamme, hanno affidato il piccolo di 6 anni ai paramedici che lo hanno trasportato d’urgenza presso Roseland Community Hospital, dove purtroppo è deceduto poco dopo per le gravi ustioni riportate nell’incendio. I quattro fratellini della vittima non hanno riportato ferite rimanendo illesi.

Presso l’abitazione sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Chicago che hanno avviato le indagini e gli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause che hanno scatenato il rogo. Da chiarire anche le ragioni per cui i bambini si trovavano da soli in casa.

Il portavoce della polizia, Thomas Ahern ha dichiarato: “Per favore, dite una preghiera per il bambino di 6 anni che ha perso la vita. Lui e i suoi quattro fratelli erano soli in casa quando ha sono divampate le fiamme“.