Valentina Ferragni, stupenda per il suo primo pranzo fuori – FOTO

Valentina Ferragni bellissima e super fashion mente si concede una coccola gastronomica dopo le restrizioni

Valentina Ferragni è stufa delle restrizioni e si concede appena possibile una dolce coccola. La piccola di casa Ferragni, influencer seguitissima sui social con quasi 4 milioni di follower su Instagram, ci rende partecipe di una velata parvenza di ritorno alla normalità.

Dopo le feste non è a dieta ma si fa un giro in città e ne approfitta per una pausa di gusto. Non bada alla forma ama alla sostanza. Del resto a lei poco interessano le critiche. Spesse volte, infatti, è stata criticata sul web per le sue forme morbide e non longilinee come quelle delle sue due sorelle.

Chiara, l’influencer numero uno al mondo che su come avere successo sul web ha dato bei consigli alla sorella visto i risultati, e Francesca, la più grande delle tre, dentista come il padre, e leggermente più lontana dalla fama delle due sorelle anche se pure lei vanta numeri che fanno invidia. Oltre un milione di follower e qualche sponsorizzazione qua e la.

Insomma le sorelle Ferragni sono un successo assicurato e Valentina lo sa bene. Ne ha approfittato per lanciare il suo marchio “Valentina Ferragni studio” e la sua prima linea di orecchini che è andata ruba.

Valentina Ferragni, in rosa per il suo piatto di spaghetti

Pranzo fuori casa quello di ieri per Valentina Ferragni. Appena è scattata la zona gialla la sorella di Chiara si è concessa un bel piatto di pasta all’italiana, gli spagnetti al sugo, in uno dei ristoranti milanesi.

Dopo tutte le festività natalizie in casa, la piccola di casa ha voluto riprendere un po’ la normalità e si è concessa una piccola coccola culinaria.

Non sappiamo se sia da sola o in compagnia, magari del suo compagno Luca Vezil, anch’egli modello e influencer, con il quale sta insieme da sette anni e da diverso tempo vivono anche insieme a Milano, o di qualche sua amica.

Nella foto vediamo solo lei con un bel maglione rosa accesso, modella largo, con mega polsi che le scendono anche un po’ sulle mani. Capelli sciolti e biondissimi come sempre, trucco impeccabile e addosso gli orecchini della sua linea. Bellissima!