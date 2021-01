Valentina Vignali si allena con outfit per cui è facile distrarsi – FOTO

Valentina Vignali sfoggia un fisico al top nel bagno di casa. Outfit aderente sembra un tuttuno con un paesaggio corporeo scolpito all’intenzione

Un “buongiorno” così non lo si vedeva da un pò di tempo a questa parte, ma Valentina Vignali stavolta non ha mancato l’appuntamento con la parte migliore del suo incredibile repertorio. Aveva regalato una gioia incontenibile ai propri follower, in occasione delle festività natalizie. Quando scelse di trascorrere le vacanze in un posto davvero “magico”, caratterizzato da paesaggi innevati mozzafiato. Un contesto ad “effetti speciali”, che abbinato alla sua incredibile bellezza rendeva tutto straordinario agli occhi “fulminati” degli ammiratori.

Il 2021 per Valentina è iniziato davvero con buoni propositi, prima di tutto nel segno “indelebile” di un amore che brilla sempre più di luce propria. Poi con una speranza, l’ultima a “morire”, ovvero quella di riprendere ad allenarsi con l’Azzurra Basket, per tornare a decantare le enormi gesta da professionista del basket

Valentina Vignali, la “storia” su Instagram ad effetti speciali: tonica e bellissima

Dopo le vacanze natalizie trascorse nel segno della neve e dell’amore in generale, Valentina Vignali ha concretizzato il primo “spunto” sensuale del 2021. Lo ha fatto tra le storie di Instagram, che invita a vedere in “massa”.

Indaffarata nelle sue cose ha pensato bene di condividere il primo “buon umore” di giornata in compagnia dei fan. Valentina ha fatto ancora una volta il “pieno” di una bellezza inconfondibile, arricchita da un maglione colorato di verde, prima di spogliarsi per far vedere e valere su tutti, un aspetto fisico, “dipinto” dal miglior “Michelangelo” dell’occasione.

Chiusa nel bagno di casa e nella sua privacy più “segreta”, Valentina Vignali propone un selfie da “pazzeh”. Invitando le ragazze del web a rimettersi in riga con dieta e allenamenti faticosi.

Dalle sue parti già si intravedono i primi risultati dopo l’abbuffata delle festività. La cestista e modella italiana sembra non abbia variato proprio nulla del suo programma di stretching e grazie a questa “trovata” di inizio giornata continua a scalare la vetta della classifica delle migliori influencer d’Italia