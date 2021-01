Takagi e Ketra tornano con il nuovo singolo “Venere e Marte” per il quale hanno voluto le voci di Marco Mengoni e Frah Quintale

Chiamarli esperti di tormentoni estivi sarebbe limitante, sebbene “Amore e capoeira“, “Jambo” e il più recente “Ciclone” potrebbero dissentire. Il duo formato dai produttori Alessandro Merli e Fabio Clemente, in arte Takagi e Ketra, pubblica oggi il nuovo singolo “Venere e Marte” e per l’occasione troviamo un gradito ritorno. È infatti la voce di Marco Mengoni a cantare il testo del brano, affiancato dal rapper Frah Quintale. Un brano scritto insieme a Cheope e Federica Abbate con i quali hanno voluto smuovere le acque e provare qualcosa di nuovo. Un esperimento promosso a pieni voti.

Come è nata la collaborazione su Venere e Marte

La prima persona a essere stata considerata per questo brano è stato Frah Quintale, amico dei due produttori. Poi la voglia di rischiare e di provare a proporla anche a Marco Mengoni. Una canzone potenzialmente distante da entrambi gli artisti che sono riusciti tuttavia a incanalarsi nella giusta strada. “Ci è piaciuto portare Marco in zone più urban che forse non bazzica quando fa i suoi dischi“, hanno dichiarato Takagi e Ketra in un’intervista a Fanpage, sottolineando anche quanto sia difficile che il cantante faccia dei featuring.

Ma la musica, come scrive Marco Mengoni annunciando la collaborazione, è fatta di incontri. E sono proprio i più inaspettati quelli che il più delle volte riescono a creare qualcosa di diverso. Il testo di “Venere e Marte” è una dedica d’amore dove promesse e ricordi si intrecciano e raccontano una storia che ha lasciato il segno.

Mengoni ha dedicato anche l’ultimo episodio del suo podcast, “Il Riff di Marco Mengoni“, proprio a questo progetto chiacchierando in studio con Takagi e Ketra. “L’ispirazione, e con lei i risultati, non arriva se la aspetti a braccia conserte, ma se ogni giorno lavori duro e ti dai da fare” è la citazione condivisa dall’artista sul suo profilo social e con la quale non ha potuto fare a meno di concordare.

Testo di Venere e Marte

Ho allacciato le mie scarpe

solo per arrivare fino a te

Venere si unisce a Marte

Se alzi gli occhi al cielo

Certe storie brilleranno sempre

ed altre le dimenticherai

ci sono cose che una volta che le hai perse

poi non tornano mai

e se già ti dico porta le tue cose da me

non dirmi è troppo presto perché

Io ti prometto che staremo insieme senza cadere

e ogni mio giorno ti appartiene

ti prometto che inganneremo anche gli anni

come polvere di stelle filanti

che sarà scritto in ogni testo

che niente può cambiare tutto questo incancellabile

ogni volta che, mi guardi

Posso farti mille promesse

o ingoiarle come compresse

e mandare giù queste parole

senza neanche sentirne il sapore

questo mondo da soli non è un granché

si ma neanche in due

però con te è un po’ meno buio

anche quando il cielo è coperto di nuvole

e aspettavi smettesse di piovere

ma sei rimasta tutto il giorno

io speravo piovesse più forte

perché è bello riaverti qui intorno

certe storie diventano polvere

non ti resta nemmeno un ricordo

altre invece nonostante il tempo ti restano addosso

Io ti prometto che staremo insieme senza cadere

e ogni mio giorno ti appartiene

ti prometto che inganneremo anche gli anni

come polvere di stelle filanti

e sarà scritto in ogni testo

che niente può cambiare tutto questo incancellabile

ogni volta che

I tuoi occhi mi scavano dentro

ti giuro non posso nasconderti niente

fai sembrare il mondo meno freddo

mi fai perdere il senso del tempo

non sono mai stato un libro aperto

Ma tu è come se mi avessi già letto

la risposta per tutte le cose che non ti ho mai detto

Io ti prometto che, ogni mio giorno ti appartiene

ti prometto che, inganneremo anche gli anni

come polvere di stelle filanti

e sarà scritto in ogni testo

che niente può cambiare tutto questo incancellabile

ogni volta che, mi guardi

Ho allacciato le mie scarpe

solo per arrivare fino a te