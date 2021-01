Durante una puntata di “La Vita in Diretta”, gioco di battute tra il conduttore Alberto Matano e Amadeus.

Un botta e risposta alla Vita in Diretta tra Alberto Matano e Amadeus. Il tutto è successo nella puntata dell’Epifania. Il conduttore nonostante le festività è andato in onda continuando a intrattenere il pubblico che lo segue con costanza.

Tra gli ospiti del programma Rita Dalla Chiesa che ha parlato di svariati argomenti. In particolare la conduttrice ha trattato il tema della pandemia e dei vaccini.

Di seguito l’intervento di Amadeus in collegamento. Ma prima era stato mandato in onda un servizio sul furto subito in casa dalla regina d’Inghilterra. Un maggiordomo avrebbe sottratto molti oggetti di grande vale per un totale di 100mila euro

Ed è proprio su queste immagini che parte lo scambio di battute tra Matano e Amadeus.

LEGGI ANCHE > Amadeus, Giovanna e il divorzio inevitabile, la storia

Matano mette in soggezione Amadeus che non esita a controbattere

LEGGI ANCHE > Alberto Matano scopre gli altarini: nuova fiamma d’amore per il conduttore?

A seguito del servizio legato al furto della regina, parte il collegamento con Amadeus. Il conduttore in onda lo stesso 6 gennaio con una puntata speciale de I Soliti Ignoti è stato incalzato da Alberto Matano. In particolare è stato lo sguardo di Amadeus al centro del mirino del conduttore.

“Cosa pensi della vicenda? Ti ho visto molto attento alla regina”: la domanda del conduttore all’ospite.

Sulle prime rimasto un pò sorpreso , Amadeus non rimane in silenzio ma controbatte. Ne nasce un gioco di battute tra i due. La conversazione passa poi alla conduzione di Amadeus de I Soliti Ignoti quella stessa sera.

Durante il programma è stata realizzata in diretta l’estrazione finale dei premi della Lotteria Italia. E tra i vari ospiti in prima linea anche Matano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Amadeus ha informato il conduttore che a lui sarà abbinato uno dei cinque simboli di un premio della Lotteria. Matano ha commentato ironicamente: “Allora mi vesto bene non con il maglioncino del daytime”.