Wanda Nara, ritorno alla routine: elegantissima, sguardo sensuale – FOTO

Wanda Nara e il ritorno alle attività dopo le vacanze natalizie, scatto tra le vie di Parigi per lady Icardi affascinante come sempre

Vacanze natalizie concluse per tutti, anche per Wanda Nara. La showgirl argentina, dopo il periodo trascorso in patria, in maniera decisamente particolare, all’aria aperta e in campagna, si rituffa nelle consuete attività. Potrebbe sembrare un qualcosa destinato a generare tristezza, ma non per lei, costantemente iperattiva e sulla cresta dell’onda. Dopo aver ricaricato le batterie, anzi, lady Icardi si ripresenta rinnovata nello spirito e ritemprata e pronta ad affrontare tutte le sfide quotidiane.

Wanda Nara, una donna in carriera dal fascino irresistibile: pronta a scatenarsi di nuovo

Tornata a Parigi, Wanda si lascia immortalare in uno scatto estremamente significativo. Elegantissima tra le vie della capitale francese, con uno sguardo verso l’obiettivo come al solito magnetico e di sfida, in un piccolo momento di pausa sorseggiando un caffè. Ma decisamente carica e pronta a dare il meglio.

“Bentornata alla routine – scrive nella didascalia – Lavoro, scuola (dei figli, ndr) e attività varie. La vita in campagna è splendida, ma la nostra routine è la città”. Più chiaro di così. Nella frenesia delle normali attività, si trova perfettamente a suo agio. Una dichiarazione di intenti verso un 2021 carico di sfide su tutti i fronti, che affronterà a testa alta come sempre.