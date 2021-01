Adriana Volpe, l’annuncio in diretta Instagram “spiazza” i follower – VIDEO

La conduttrice di Tv8, Adriana Volpe apre una diretta Instagram dove spiega a “sorpresa” in arrivo per i follower…

Qualcuno se lo saberre dovuto aspettare, che per un motivo o per un altro, Adriana Volpe sarebbe ritornata tra i propri fan e dare l’annuncio che in pochi si aspettavano. Nelle ultime ore è apparsa così felice e determinata, nonchè pronta per affrontare una nuova avventura, che certamente farà piacere a tutti i telespettatori.

Adriana inoltre non è nuova alle soprese. Prima di fare un ulteriore salto di qualità nella vita professionale, la presentatrice di Tv8 è stata al centro dell’attenzione mediatica, a causa del marito, Roberto Parli. La bella attrice trentiniana era uscita allo scoperto pochi giorni fa, dichiarando alla “stampa”. E a tutti i lettori che mai come stavolta aveva preso consapevolezza del ruolo di madre e padre allo stesso tempo. Inevitabile “puntare il dito” contro l’imprenditore, per il quale Adriana aveva scelto di fare sacrifici, pur di stare accanto a lui

Adriana Volpe, ecco cosa bolle in pentola su Tv8: la data ufficiale delle riprese

In pochi si sarebbero aspettati, in modo particolare in questo periodo, un’energica e intraprendente Adriana Volpe. La vicenda “crac” del matrimonio ha fatto scalpore tra il pubblico, che ora cerca il momento adatto per rincuorare la conduttrice, in cerca di nuovi riscatti.

Eccone proprio uno all’orizzonte del primo mese dell’anno. La Volpe di Tv8 annuncia a tutti il ritorno, dopo il lungo “silenzio” tra “affari” di famiglia, pandemia e festività . Così Adriana inizia a mettere in “moto” l’entusiasmo dei follower, con un annuncio sorprendente su Instagram

La bellissima ex modella italiana “spalanca” gli occhi di gioia, mentre si riduce il tempo, prima di vederla di nuovo protagonista su “Ogni Mattina”. La “padrona” del palinsesto ricoprirà la fascia mattutina che va dalle 09:45 e durerà per ben 4 ore. Si riparte, dunque il 18 Gennaio con una nuovissima edizione