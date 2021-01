Alitosi: i rimedi naturali per avere un alito sempre fresco

L’alitosi è un inconveniente che provoca molto imbarazzo. E’ però possibile contrastarla con dei rimedi esclusivamente naturali. In questo modo non dovrai più preoccuparti e potrai godere di un alito fresco e pulito. Scopriamo nel dettaglio.

L’alito cattivo e pesante risponde solitamente ad una cattiva igiene orale. In secondo grado può invece derivare da disturbi patologici.

Ad ogni modo sia che si tratti di scarsa igiene orale, di cattiva alimentazione o di un ulteriore disturbo, combatterla è possibile.

L’alito cattivo è infatti provocato da un’alta carica batterica o da succhi gastrici in eccesso che, risalendo dal tubo digerente, vanno ad irritare le pareti e le mucose gastriche. Da quel momento in poi, la freschezza dell’alito risulta notevolmente compromessa.

Esistono dei piccoli e semplici accorgimenti per poter arginare il problema ed ottenere finalmente un alito pulito e fresco.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Alito fresco: tutti i consigli naturali per ottenerlo

Innanzitutto, come già accennato, una cattiva igiene orale è la prima causa dell’alitosi. Proprio per questo motivo, il primo consiglio è quello di partire da una corretta pulizia dei denti.

Preferisci lo spazzolino elettrico al classico spazzolino. Questo perché, molto spesso si perde tanto tempo a pulire i propri denti ma in realtà non si puliscono a fondo ed in modo corretto.

Lo spazzolino elettrico va semplicemente adagiato dente dopo dente per qualche secondo. Ricorda poi di lavarli circa 20 minuti dopo la fine di ogni pasto.

Infine utilizza un collutorio adeguato per sciacquare la bocca una volta finito il procedimento. Esistono in commercio degli ottimi collutori in grado di poter contrastare il problema.

Adesso invece, ti consigliamo degli sciacqui da fare ogni mattina, prima della colazione, per circa 10 minuti. Il metodo si chiama oil pulling e ti permetterà di migliorare la tua igiene orale.

Un primo esempio di sciacquo è quello con l’olio di sesamo o di cocco. Altrimenti, l’aceto di mele o l’olio di tea tree sono delle ottime sostanze in grado di disinfettare adeguatamente la tua bocca. Ti basterà semplicemente mettere dell’acqua in un bicchiere ed aggiungere un cucchiaino di aceto di mele o qualche goccia di olio di tea tree.

Un altra tecnica è quella della masticazione di alcuni alimenti e spezie. I migliori sono: finocchio, sedano, mela, foglie di prezzemolo e foglie di menta. Si tratta di alimenti che aiutano a pulire il cavo orale ed alleviare l’acidità, donando un alito fresco.

Alitosi: ulteriori consigli

Oltre a questi rimedi completamente naturali in grado di contrastare l’alitosi, vogliamo suggerirti anche tutte le cose che sarebbe meglio evitare.

Come prima cosa, cerca di evitare tutti i cibi dalla difficile digestione come ad esempio l’aglio, la cipolla ed i cibi eccessivamente grassi. Questo perché vanno ad aumentare la flora batterica della bocca, appesantendo di conseguenza l’alito.

Elimina tutti gli zuccheri raffinati in eccesso. Come sappiamo, gli zuccheri sono già contenuti in molti cibi che consumiamo regolarmente e per questo, le quantità necessarie alle attività biologiche sono ok. Per questo evita tutti gli alimenti troppo dolci e le bevande zuccherate, responsabili di far proliferare la flora batterica creando un alito pesante.

Allo stesso modo cerca di evitare, o comunque di limitare il consumo, di alcol e sigarette.

Gli alcolici provocano l’accumulo di una grande quantità di zuccheri nel cavo orale. Le sigarette infiammano invece le mucose della bocca, causando irritazioni che non lasciano di certo un buon aroma.

L’alitosi oltre ad essere fastidiosa in sé per sé, può davvero provocare un forte imbarazzo. Contrastarla è pero possibile e per farlo non ti servirà altro che seguire questi consigli esclusivamente naturali. Prova ed avrai finalmente un alito fresco e pulito!