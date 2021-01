Ambra Angiolini ricorda chi le ha cambiato la vita: “Non posso vivere più senza”

L’attrice Ambra Angiolini si racconta in un’intervista dove scopre gli “altarini” su chi le ha cambiato completamente la vita…

Attrice di fama e celebrità amatissima dal mondo dello spettacolo, Ambra Angiolini si racconta in un’intervista personale. Dove lei stessa è la protagonista di una “storia” bellissima. Una sorpresa per tutti i fan, che l’hanno imparata ad ammirare già nel lontano 1977, quando riusciva ad intrecciarsi nei ruoli di presentatrice, attrice e cantante.

Così Ambra ha conquistato la “platea” a suon di colpi di bellezza che arriva dal profondo del cuore. E di un’attitudine avvezza alla generosità e alla disponibilitàper chiunque. Proprio questa dote è diventata sua per sempre, durante un incontro molto importante, che a detta sua le avrebbe definitivamente cambiato l’esistenza.

Come dimenticare lo straordinario talento della Angiolini, che ha saputo farsi valere e “battere” la concorrenza, anche grazie ad una vita sentimentale soddisfacente. Il rapporto con Francesco Renga è stato l’esempio di coppia “perfetta” per tutti gli amanti del cinema e della musica. Dalla loro relazione nascono due splendidi figli, ma ben presto l’amore “scema” verso altri lidi, ma di certo non trasforma le ambizioni di Ambra

Ambra Angiolini spiega il motivo “sorprendente” che le ha sconvolto l’esistenza

Sin dalla tenera età di 15 anni, abbiamo imparato ad ammirare il talento e il coraggio di una personalità “forte” del mondo dello spettacolo. Parliamo naturalmente della bellissima attrice, Ambra Angiolini, protagonista di palcoscenici molto ambiti e premi del “calibro” di David di Donatello e Globo D’Oro.

Insomma una peculiarità che solo pochi possono vantare al giorno d’oggi. Ed Ambra è una di queste. A tal proposito i fan dell’attrice si chiedono da dove proviene tutta questa “forza interiore” che la rende protagonista dovunque vada? In realtà a spiegarcelo è proprio la diretta interessata, in una lunghissima intervista, dove racconta, ad un certo punto della sua vita, di affrontare le avversità e “dominare la sua vita.

La paura aveva invaso la sua coscienza interiore, ma l’incontro con Silvia, nel reparto oncologico infantile, che le aveva consigliato lo psicologo ha fatto sì che ritrovasse una volta e per tutte il “sentiero” perduto. Così da allora Ambra Angiolini “non riesco proprio a trascorrere una giornata, senza sentirla almeno una volta”.

E a pensare che lo sguardo burbero e respingente dei primi incontri le facevano pensare tutt’altro che ad una “rivoluzione”