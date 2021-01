Amelia Fiore In bikini, lato A e B da sogno | Fan senza parole – FOTO

Amelia Fiore ha pubblicato tramite il proprio profilo Instagram un nuovo post, che ha lasciato i suoi fan senza parole: le due foto in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore ha stupito di nuovo i suoi tantissimi ammiratori con un nuovo contenuto postato sul suo profilo Instagram. Si tratta di un account seguitissimo, che ha raggiunto quota 648mila follower. Un dato veramente elevato per l’ex corteggiatrice della trasmissione Mediaset, Uomini e Donne.

Ora Amelia è una delle principali influencer che sono presenti in Italia. I suoi post raccolgono sempre migliaia, se non addirittura decine di migliaia di ‘like‘. Per quanto riguarda i commenti di complimenti, invece, sono sempre migliaia i messaggi all’interno dei suoi post.

LEGGI ANCHE —> Jolanda De Rienzo su Instagram con un vestito sbottonato: décolleté da paura! – FOTO

Amelia Fiore, fisico da urlo | Fan a bocca aperta – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

LEGGI ANCHE —> Úrsula Corberó e il balletto sexy sotto la neve, irriconoscibile – FOTO

Numeri che non potevano che essere confermati nel suo più recente contenuto, pubblicato 9 ore fa. Si tratta di un post che contiene due foto. Stiamo parlando di due immagini, in cui la splendida Amelia indossa un bel bikini chiaro a fantasia, i cui disegni raffigurano delle farfalle di colore rosso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

È evidente, e sembra quindi quasi superfluo sottolineare la sua innata bellezza risaltante in questi due scatti che ritraggono il suo lato A e B, uno più bello dell’altro. Non sorprende affatto dunque che queste due foto abbiano raccolto 8mila e 700 ‘mi piace‘ circa e ben 631 messaggi di complimenti all’interno del box dei commenti.