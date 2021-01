Amici 20, l’addio straziante: anche Maria De Filippi si commuove. Oggi su richiesta di Rudi Zerbi c’è stata una sfida e a perdere è stata Kika, per il dispiacere di tutti gli allievi

Oggi Amici 20 è cominciato con un colpo di scena: Maria De Filippi ha letto una lettera che Rudi Zerbi ha scritto ad Arisa. Il docente, infatti, ha richiesto alla sua collega di decidere chi tra Arianna, Kika e Raffaele mandare in sfida, perché sono i suoi allievi e lei tende a proteggerli sempre troppo per i suoi gusti. Alla fine della lettera Arisa ha risposto di non voler, di non poter prendere una simile decisione e così ha lasciato che la prendesse lui. Rudi ha deciso di mandare in sfida tutti e tre.

Amici 20, Arianna vince la sfida contro Kika: il saluto materno di Maria De Filippi

Dopo un’attenta valutazione, alla fine a perdere la sfida è stata con grande dispiacere del pubblico e degli altri ragazzi, Kika. Durante questa settimana ci sono state delle discussioni tra Arianna i ragazzi del gruppo, che per questo motivo si sono schierati tutti dalla parte di Kika durante la sfida finale tra le due ragazze. Alla fine sono stati costretti tutti a dirle addio.

Anche Maria si è molto commossa mentre la salutava: “Senza togliere nulla ad Arianna, ma se ci fosse un banco in più ti farei rimanere. Tu meriti davvero di studiare. Non smettere mai“.