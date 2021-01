Beautiful, anticipazioni puntata 10 gennaio: il passato di Vinny

Beautiful, anticipazioni 10 gennaio: mentre Thomas affronta Brooke e Hope, l’amico Vinny parla di lui con Zoe.

Dopo aver saputo che Hope e Brooke vogliono portargli via Douglas, Thomas è corso allo chalet per affrontare le Logan. Qui ha trovato un’Hope più che determinata a richiedere l’affidamento del bambino, mentre Liam con la sua consueta reticenza ha preferito non esporsi sull’argomento. Thomas è furioso e afferma che nessuno può permettersi di togliergli suo figlio, soprattutto non due donne meschine come Brooke ed Hope. Nel frattempo, a casa di Vinny, Zoe ha fatto la conoscenza del padrone di casa. I due hanno stretto subito amicizia e Vinny si dice felice di avere compagnia.

Beautiful, anticipazioni 10 gennaio: Ridge cerca di convincere Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Vinny raconterà a Zoe la storia della famiglia e della sua adolescenza complicata. Il ragazzo è un vicino di casa dei Forrester da tempo immemore ed afferma che Thomas non gli ha mai voltato le spalle, nemmeno quando la sua famiglia è caduta in disgrazia. Zoe comincerà a credere nelle buone intenzioni del Forrester e deciderà di dargli fiducia. Nel frattempo allo chalet, Hope e Thomas continueranno a discutere del futuro di Douglas, questa volta senza la presenza invadente di Brooke.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ridge sarà molto colpito dai nuovi bozzetti di Thomas. Spinto dall’ammirazione nei confronti del figlio, lo stilista cercherà di convincere Steffy a perdonare suo fratello.