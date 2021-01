Belen Rodriguez, una serie di FOTO dove ti fa sognare, che spettacolo

Belen Rodriguez ha condiviso una serie di foto da infarto scattate durante la trasmissione “Tu sì que Vales”: voi come la preferite?

Volente o nolente Belen Rodriguez è al centro del gossip del nostro paese e non solo. Questa volta la showgirl ha condiviso una serie di scatti in cui si mostra durante la trasmissione da lei condotta, “Tu si que vales”, insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Dal tubino bianco al vestito con lo spacco marrone fino alle scollature generose dell’abito nero, Belen è un tripudio di sensualità e piacere per i follower che come sempre si sono sbizzarriti nel commentare e omaggiare la bellezza dell’argentina. La presentatrice dello show di Canale 5 ha chiesto ai suoi ammiratori cosa pensano dei vari outfit indossati per le varie puntate, così da aiutarla a scegliere meglio i prossimi look per la successiva edizione. I commenti sono stati tanti tra chi la ammira, chi invece la denigra e chi si è divertito a dare davvero un consiglio come: “Tu stai sempre divinamente, ma con i tubini…”, “Quello nella quarta foto” e molti altri.

Belen Rodriguez e i veri motivi della fine della storia con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha lasciato alle spalle il passato e la storia con il suo ex Stefano De Martino. Tra i due è rimasto un grande affetto e continuano a vedersi soprattutto per il piccolo Santiago. La showgirl adesso vive una storia con l’hairstylist milanese Antonino Spinalbese e dalle foto che pubblicano su Instagram sembrano molto innamorati. Di recente invece De Martino, che è single, ha rilasciato un’intervista sulla fine del matrimonio con Belen, affermando che più che un rapporto concluso, lo considera “compiuto”.

Per l’ex ballerino di Amici, ogni storia ha un inizio e una fine e bisogna accettarlo con serenità e non usare termini negativi come la parola fallimento per descriverlo.