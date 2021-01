Beppe Fiorello in TV insieme al fratello Rosario: alcune anticipazioni

Beppe Fiorello ed il fratello Rosario insieme su Rai Uno in prima serata. Ecco alcune anticipazioni.

Giuseppe Fiorello torna in prima serata su Rai Uno con il suo Penso che un sogno così. In onda lunedì 11 gennaio, una serata gradevole in compagnia di tantissimi ospiti. Secondo alcune indiscrezioni sarà presente anche il fratello Rosario. Beppe Fiorello svela alcune anticipazioni sull’esibizione insieme al fratello: “Il pubblico potrà rendersi conto del forte e intenso legame che ha sempre unito la nostra famiglia. E che ha superato i confini della Sicilia, la nostra terra”. Oltre il fratello Rosario, saranno presenti Eleonora Abbagnato, la splendida étoile palermitana, Francesca Chillemi, l’amatissima Miss Italia 2003, attualmente in onda con la fiction di successo Che Dio ci aiuti. E poi, presenti Serena Rossi e Paola Turci che offriranno il loro tributo al grande Domenico Modugno.

Beppe Fiorello rivela: “Abbiamo preferito il vuoto e il silenzio…”

Beppe Fiorello parla delle difficoltà nonché del modo diverso di fare televisione per rispettare le norme anti-Covid. In particolar modo, l’assenza del pubblico pesa in maniera notevole, soprattutto quando si parla di uno show dove il pubblico dà linfa vitale allo spettacolo stesso. Ma la voglia di fare televisione ed intrattenere il pubblico da casa ha avuto la meglio ed ha spinto quindi l’attore a voler portare in scena Penso che un sogno così…a tal proposito rivela: “Abbiamo preferito il vuoto e il silenzio. Caratterizzano non solo il periodo che stiamo vivendo ma anche alcune fasi del programma”.

“Dello spettacolo teatrale abbiamo portato tutto in tv. Manca solo un elemento fondamentale, il pubblico che non può essere in studio” ammette con tristezza Beppe Fiorello.