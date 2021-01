La bella cantante Bianca Atzei appare su un letto leopardato con i capelli lunghi che scivolano dalla schiena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Stupenda Bianca Atzei su instagram in una foto che la ritrae sul letto leopardato, lei con leggings e maglia attillata si accarezza i capelli e li fa scivolare sulla schiena. Davvero bellissima e sensuale. La cantante ha cambiato i capelli, li ha più lunghi e mossi, appena fatti da Aldo Coppola. Tutti i follower la riempiono di complimenti.

LEGGI ANCHE>>>Matilde Brandi: favoloso stacco di gambe, la curiosità la affascina – FOTO

Bianca Atzei balla con il suo amato Stefano Corti a capodanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Rosa Perrotta e quei segnali su Instagram. Il suo umore è down – FOTO

Bellissimi Stefano Corti e Bianca Atzei ballano un passa a due per capodanno, lei con un mini abito attillato nero e tacchi a spillo rossi. Lui invece indossa uno smoking color prugna. Insieme sono bellissimi e innamorati, iniziano così il loro 2021. Ricorda poi il capodanno di un anno fa, in Madascar con il suo compagno. Altri tempi, quando si poteva viaggiare e vivere tranquilli senza la paura di essere contagiati da un virus. La Atzei appare poi in macchina bellissima con jeans strappati e giacca di pelle rossa.

Nella didascalia scrive:”Il mio sogno più grande per questo 2021 è tornare a viaggiare e che questi viaggi mi portino a voi insieme alla mia musica”. Fa trasparire in tutti modi la sua voglia di viaggiare ed evadere. Tuttavia per ritornare a una normalità ci vorrà del tempo, nonostante le vaccinazioni siano iniziate. Il percorso è ancora lungo, bisogna avere pazienza. Nelle stories poi fa preoccupare il compagno e dice:”Quando una donna cambia look o capelli, è perché ha bisogno di un cambiamento. Cosa ne pensi”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Corti però risponde con una cosa che non c’entra assolutamente nulla e infatti dice :”Che hai le calze sporche”. Come sempre fa fare una bella risata smontando completamente il discorso che fa la fidanzata. Insieme i due chissà come si divertono.