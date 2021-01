Bianca Guaccero, mette giù la felpa e la scollatura è paradisiaca – FOTO

Bianca Guaccero più piccante del solito ci delizia con uno scatto super sexy. La canotta è attillata e le forme si vedono eccome

Bianca Guaccero sempre più bella e sexy. Non solo in tv ma anche e soprattutto sui social. L’attrice e conduttrice reduce dal successo di tanti programmi in tv con interpretazioni magnifiche cavalca l’onda della grande popolarità che le ha dato ‘Detto Fatto’, il programma di Rai 2 prima di Caterina Balivo, poi di Serena Rossi e per il secondo anno consecutivo della bella mora.

Bianca è anche una dolce mamma che non ha occhio che per la sua bambina, nata dal matrimonio con il regista Dario Acocella, conclusosi però nel novembre 2017.

La conduttrice in questo anno si prepara a festeggiare i suoi 40 anni. Un traguardo importante per una donna che di certo affronta un ulteriore gradino della propria vita. Manca davvero poco ormai, il 15 gennaio sarà il giorno di spegnare le candeline e di certo Bianca può contare sul favore e il calore del suo pubblico.

Bianca Guaccero, più piccante del solito

E il calore del suo pubblico Bianca Guaccero lo sente ogni giorno, questo c’è da dirlo, figuriamoci se non ci sarà per un evento così speciale. Lo sente in tv e sui social. Per lei sempre un fiume di applausi e consenti, con tanti like e commenti di apprezzamento.

È quello che è successo anche oggi con la sua ultima foto postata su Instagram. Uno scatto molto sexy che ha mostrato il lato più sensuale della bella presentatrice. Più piccante del solito è apparsa Bianca che ha tirato giù la felpa mostrandosi in canotta bianca, molto attillata.

Ecco che così la scollatura è a dir poco paradisiaca. Come non l’abbiamo mai vista. Sguardo un po’ ammiccante, cappello in testa e un po’ di ironia che non guasta mai.

A corredo dello scatto la presentatrice di ‘Detto Fatto’ scrive: “E se poi c’è da attendere… che l’attesa sia creativa! 😉🎬”. Ed il suo pubblico l’applaude a più non posso.