Can Yaman a C’è Posta Per Te: il dolce omaggio dopo la sorpresa dei fans

Can Yaman a C’è Posta Per Te: la sorpresa dei fans in hotel lo commuove. L’attore di Daydreamer questa sera sarà ospite di Maria De Filippi e l’affetto dei suoi ammiratori non è mancato

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Protagonista indiscusso di Daydreamer, la fiction turca che ha fatto sognare l’Italia. Già un paio di anni fa si era fatto conoscere per Bitter Sweet, andata in onda durante l’estate 2019. Lì ha conquistato tantissimi fans che hanno cominciato a seguirlo e a vedere le sue fiction in turco con i sottotitoli pur di non perdersi nulla.

Can Yaman a C’è Posta Per Te: il post per ringraziare l’Italia dell’affetto

Daydreamer ha riscosso così tanto successo che hanno continuato a mandarlo in onda anche dopo l’estate, ogni sabato pomeriggio. E ora con l’arrivo del 2021 il grande passo: è arrivato in prima serata su Canale Cinque. Stasera invece sarà ospite a C’è Posta Per Te, nella prima puntata di questa edizione. In occasione del suo arrivo in Italia per l’ospitata, i suoi fans lo hanno inondato d’affetto, si sono assembrati nel suo hotel per incontrarlo e vederlo, farsi una foto con lui o salutarlo.

Can per ringraziare tutti i fans dell’affetto ricevuto, ha pubblicato un post su Instagram con un messaggio pubblicato in italiano: “Grazie di cuore per tutti questi regali meravigliosi, vi voglio bene”.