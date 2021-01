Can Yaman, arriva a Roma e viene multato per violazione delle norme anti-Covid

Era atteso a Roma ed è arrivato. Can Yaman ha letteralmente bloccato le strade della capitale tanto da aver preso una multa per violazione delle norme anti-Covid

L’attore Can Yaman è in queste ore a Roma dato che prenderà parte allo show di Maria De Filippi, “C’è posta per te”. Ma il suo arrivo nella capitale è stato dovuto principalmente alla registrazione di uno spot pubblicitario, che lo vede protagonista, diretto dal regista turco Ferzan Ozpetek. Il protagonista di DayDreamer Le ali del sogno ha provocato però diversi problemi di assembramenti dei fan tanto da allertare anche il capo della polizia capitolina Franco Gabrielli. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine scene come quelle viste in centro a Roma sono pericolose perché creano assembramenti che pongono a rischio la salute dei cittadini e “gettano discredito sull’impegno delle forze di Polizia”.

La multa a Can Yaman per violazione delle norme anti-Covid a Roma

Secondo fonti della questura di Roma, l’attore, come concordato con le forze dell’ordine, è entrato in albergo con il suo entourage da una porta dietro l’edificio ma poi, senza avvisare, è uscito dalla porta principale dell’hotel. Proprio in quel momento un gruppo di fan hanno preso d’assalto Can Yaman per farsi fare degli autografi. Fortunatamente la polizia è intervenuta prontamente per impedire un ulteriore assembramento di gente, disperdendo i presenti. La multa però è arrivata lo stesso per l’attore che interpreta il fotografo Can Divit nella fortunata serie tv DayDreamer Le ali del sogno. L’importo della sanzione è 400 euro ed è scattata proprio per non aver rispettato le regole anti contagio per il contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19.

L’attore oggi è andato ospite a Verissimo e ricordiamo che sarà anche nel programma di Maria De Filippi, “C’è posta per te”. Can Yaman è turco e ha 31 anni e interpreterà il nuovo Sandokan.