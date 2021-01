Carlo Conti delude il pubblico con una pubblica ammissione. Il conduttore non si nasconde e ammette la verità

Carlo Conti è senza dubbio uno dei presentatori Rai più apprezzati dal pubblico a casa. Il conduttore è stato al timone di tantissimi programmi di successo da Tale e Quale Show a I migliori anni, passando per Top Dieci fino a La Corrida, senza dimenticare i suoi Festival di Sanremo.

Un successo dietro l’altro che ha consacrato Carlo come l’uomo dei record, anche se ha confessato che nella sua carriera c’è stato anche qualche flop. “Nel 2000 ho condotto un programma sulla storia di cui non ricordo il nome che è stato un flop. Non sono pentito perché se fai anche se sbagli puoi capire come agire in futuro”.

E come dare torto a Carlo Conti che in questo periodo è impegnato con un nuovo programma: Affari Tuoi (Viva gli sposi!), un appuntamento a settimana, al sabato sera, che lo vede tornare in prima serata, anche questa sera, ospitando Gabriel Garko.

Una nuova sfida per il conduttore sulla quale ha ammesso di essere stato perplesso inizialmente: “poi abbiamo deciso di dare speranza e futuro per questo i concorrenti sono delle coppie”. Ma oltre a tutto questo a Tv Talk ha confessato qualcosa che ha lasciato senza parole il pubblico.

Carlo Conti, la rivelazione che spiazza: le sue parole

La rivelazione che spiazza da parte di Carlo Conti ha lasciato tutti a bocca aperta. Qualcosa che da lui non ce lo si aspettava con un po’ di amaro in bocca.

Proprio a Tv Talk gli è stato chiesto se si sentisse di nuovo pronto per tornare a condurre un programma giornaliero, pensando ad una nuova e possibile edizione di Affari Tuoi.

Carlo non si è nascosto e ha ammesso: “Assolutamente no, ho lasciato L’Eredità proprio perché non ho più le forze e l’età per fare un quotidiano”. Un’amara constatazione per chi lo ama ma con la quale il pubblico dovrà fare i conti.

Riferito a L’Eredità ha precisato: “L’ho condotta per 5 anni ma non ce la farei più. Ho fatto una scelta ben precisa forzata dagli eventi intorno a me che potete immaginare”.

Si riferisce alla scomparsa di Fabrizio Frizzi ovviamente. Ma chiusa questa parentesi Carlo ora ha altre priorità: la famiglia, prima del lavoro. Dedicare più tempo a sua moglie Francesca e al figlio Matteo.