Carolina Stramare, ex Miss Italia a letto e in pigiama, naturale e splendida- FOTO

Carolina Stramare in versione da notte manda in delirio i followers che la ammirano in tutta la sua bellezza. Semplicemente splendida.

Carolina Stramare in versione notte è una meraviglia. L’ex Miss Italia infatti ha condiviso delle storie in cui appare a letto e in pigiama. Di seta bianco rigato che le illumina il viso, poco truccato. Labbra naturali, appare solamente un cenno di eyeliner che sottolinea lo sguardo rendendolo ancora più accattivante. Il nero dell’eyeliner spicca sugli occhioni chiari della modella. I capelli sono sciolti, la bellissima chioma fluente che fa invidia a tutti. In realtà sono le 15:27 e ammette di essersi svegliata tardino spiegando le disavventure avute di notte. Una serie di peripezie che l’hanno costretta ad andar a letto molto tardi.

Carolina Stramare sbotta sul web

La foto di Carolina Stramare pubblicata qualche giorno fa ha sollevato numerose critiche: l’ex Miss Italia appare in intimo e coperta solo da un blazer nero elegante che si abbina alla lingerie. Si affaccia dal balcone e si lascia immortalare in una sequenza di due scatti molto simili tra loro. Queste foto seppur in intimo non sono affatto volgari, ma qualcuno non apprezzerebbe. Tra i numerosi commenti non mancano le critiche ed una di queste è abbastanza pesante: Studia recitazione anziché farti solo le foto mezza nuda, potresti avere di più. Non tarda ad arrivare la risposta della diretta interessata: Da due mesi pratico un corso di dizione, per poi iniziare con la recitazione, coordinando entrambe al mio lavoro. I miei look negli scatti (prettamente lavorativi) non influiscono sulla mia cultura e tu che sei donna dovresti saperlo!

Una risposta azzeccata ma garbata che ha mostrato certamente la maturità di Carolina.