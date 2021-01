Chiara Ferragni: 50 (o 50mila) sfumature di borse. Qual’è la più bella?

L’influencer non si è mai trattenuta dal mostrare ai suoi follower la sua passione per le borse. Vediamo insieme quali sono state le sue preferite.

In passato, durante il trasloco con il marito Fedez e in un video pubblicato su Instagram, Chiara Ferragni ci aveva permesso di entrare all’interno del guardaroba per ammirare la sua collezione di borse.

Ha ricevuto oltre diecimila commenti da parte dei suoi 22milioni di follower per il video che mostrava decine di borse firmate dai brand più influenti nel mondo della moda: Chanel, Dior, Hermès, Prada, Bottega Veneta.

Analizzando gli ultimi look dell’influencer più amata dagli italiani, possiamo però capire quali siano i modelli che preferisce.

Ad esempio, è innegabile che Chiara sia una grandissima fan di Chanel: ci mostra tantissime borse dalle più disparate forme e dimensioni e in tantissime tonalità, tutte firmate dalla maison francese. Dalle varianti più classiche in nero ad alcuni modelli più chic come quella con le perle o quella a forma di cuore, la star di Instagram le abbina a look più eleganti tanto quanto a look da passeggio.

Anche Prada sembra avere un posto in prima linea tra le scelte della Ferragni, la quale sfoggia anche alcune delle ultime It-Bag, come il modello Prada Re-Edition 2015 in saffiano o con cristalli all-over e la Cleo Bag in pelle della collezione Primavera-Estate 2021.

Non mancano nemmeno le ultime creazioni di Dior, come l’emblematica borsa Saddle o l’iconica Lady Dior, e quelle di Bottega Veneta, come la Chain Pouch, la mini Pouch con la tracolla o la maxi clutch in pelle intrecciata.

Ma qual’è il pezzo forte tra le borse nel guardaroba di Chiara Ferragni?

Tra i pezzi forti dell’invidiatissimo guardaroba della Ferragni, non può mancare la borsa con cui era già stata avvistata anche Jennifer Lopez, la Birkin Himalaya, vale a dire una delle borse più rare e costose al mondo firmata Hermès, realizzata in pelle di coccodrillo sui toni del bianco e con la chiusura in diamanti. Il nome e il colore di questa borsa sono proprio ispirati alle montagne innevate dell’Himalaya. E’ un pezzo in edizione limitata il cui valore supera i 136mila euro.

Del marchio francese l’influencer ha già dimostrato di essere fan lasciandoci scovare tantissimi modelli, dai mini a quelli in formato maxi.

Insomma, rimane impossibile quantificare il valore della collezione di borse della Ferragni.

Ad occhio e croce, superiamo i 300mila euro.