Corea del Nord, Kim Jong Un: pronto il piano per il sottomarino nucleare

Il leader coreano dichiara di aver completato il piano per la progettazione di un sottomarino nucleare.

Kim Jong Un called U.S. “biggest enemy” at 8th Party Congress. “Development of nuclear weapons to be pushed forward without interruption”. Plans for nuclear-powered submarine, solid-fuel ICBMs, other weaponry in various stages of development. #DPRK https://t.co/gQSQDNY6iQ — Paula Hancocks (@PHancocksCNN) January 9, 2021

La Corea del Nord ha completato i piani per l’acquisizione di un sottomarino a livello nucleare. A dare la notizia Kim Jong Un, citato dall’agenzia di stampa ufficiale KCNA. “Ulteriori ricerche di pianificazione per un sottomarino nucleare sono state completate e stanno per entrare nel processo di revisione finale” – dichiara il leader coreano durante una riunione di partito. Gli Stati Uniti sono “il nostro più grande nemico” – continua – “il più grande ostacolo alla nostra rivoluzione”. Pertanto, Kim Jong Un e il suo paese stanno sviluppando nuove armi nucleari tattiche e testate multiple avanzate, progettate per penetrare nei sistemi di difesa missilistica del nemico.

La corsa agli armamenti per scoraggiare gli Stati Uniti

North Korean leader Kim Jong Un called for more advanced nuclear weapons and said the United States is ‘our biggest enemy,’ according to state media https://t.co/4uwAl2aHZn pic.twitter.com/iNgsRtlbR6 — Reuters (@Reuters) January 9, 2021

“Poco importa chi sia al potere negli Stati Uniti, la vera natura e il vero spirito della politica anti-Corea del Nord non cambieranno mai” – ha riferito Kim, secondo la Korean Central News Agency (KCNA), gestita dallo stato del paese – Pertanto, “lo sviluppo delle armi nucleari deve essere portato avanti senza interruzioni”. Il leader coreano ha dichiarato che “la tecnologia di guida a testate multiple” (MIRV) è ormai nella fase finale; mentre gli studi sul volo ipersonico che potrebbero essere applicati ai nuovi missili balistici “sono definitamente completati”. Attualmente la Corea del Nord “si prepara per il loro test e successiva produzione”. Anche i miglioramenti nelle armi nucleari tattiche, che dovrebbero essere utilizzate a un raggio più corto, essendo meno distruttive rispetto a quelle strategiche, sono quasi ultimate.

Experts stress the fundamental problem is that Kim Jong Un wants regime-sustaining economic growth while retaining nuclear weapons.https://t.co/f4dhnV1kUW — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 7, 2021

Per il momento, la ricerca sui sottomarini a propulsione nucleare sembra essere la meno avanzata.

Fonte CNN