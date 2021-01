Cristina Marino: gioco piccante con il suo amore, è bollente FOTO

Cristina Marino pubblica su Instagram una foto in cui gioca con il suo amore Luca Argentero, mai vista tanta passione

Classe 1991, modella e attrice milanese, compagna di Luca Argentero e mamma da qualche mese. Stiamo parlando di Cristina Marino, la bella ragazza molto attiva sui social dove pubblica foto insieme al suo amore grande. Seguita da quasi cinquecento mila follower, i suoi post fanno il giro del web. Con l’attore torinese fanno esplosione di like, visto che il pubblico adora entrambi. Oggi si parla della sua ultima pubblicazione, dove i due fidanzati si divertono con un gioco molto bollente.

Cristina Marino: l’ultima foto è amore o passione?

Luca Argentero e Cristina Marino sono una coppia fantastica e una tra le più amate dal pubblico italiano. Su Instagram sia dell’attore che della modella non troviamo mai commenti negativi, anzi i fan sono sempre pronti a lasciare parole carine per i due vip. La coppia ha dodici anni di differenza ma entrambi sembrano due adolescenti innamorati. Quasi trentadue mila like per l’ultima foto sul profilo della Marino: gioco d’amore piccante tra i due ed è subito un’esplosione di bellezza.

Popcorn e divano ma in modo passionale tanto che i fan intravedono un dettaglio: la donna di casa dà da mangiare al suo uomo, e lui le lecca la mano. Lo scatto diventa bollente. “Pop…ART” scrive un utente; “Fighi” risponde un altro.

Una delle meraviglie dei social, dallo sguardo accattivante ma allo stesso tempo angelico. Di una bellezza disarmante, Cristina Marino è una bomba.