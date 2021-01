L’attrice Daniela Virgilio, celebre per il ruolo di Patrizia in Romanzo Criminale, si mostra davanti allo specchio in uno scatto mozzafiato.

L’attrice di origini romane, Daniela Virgilio, nata sotto il segno del sagittario ha inizialmente conquistato il pubblico, ed una signitificativa notorietà nel mondo dello spettacolo, grazie al suo ruolo di Patrizia nella pellicola di Romanzo Criminale – La serie. In seguito ha proseguito verso il grande schermo, al fianco di alcuni attori italiani come Elio Germano e Fabio De Luigi nella commedia Questione di Karma.

Daniela Virgilio oltre l’eleganza, davanti allo specchio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Virgilio (@danielavirgilio)

Un ritratto fotografico di pura eleganza è quello che mostra l’attrice nella mattina di oggi sul sul profilo Instagram. Un esemplare scatto in bianco e nero che trasporta con incredibile facilità gli spettatori in un’altra epoca. A partire dall’abito elegante e ricamato, di cui si può soltanto indovinare la tinta, indossato per l’occasione da Daniela, il quadro d’insieme promette un grande successo.

A giudicare dagli apprezzamenti ricevuti allo scatto pare che, oltre alla promessa, il successo sia giunto molto presto verso la giusta destinazione. Trucco e parrucco e si è pronti per un’altra avventura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniela Virgilio (@danielavirgilio)

Nei panni di chi si calerà questa volta l’attrice non è ancora ben chiaro, eppure, leggendo tra i commenti, si presume che si tratti di un progetto che potrebbe fare la sua uscita prossimamente. Non è un mistero, invece, che tale film preveda un insieme di acconciature e gioielli tipici di un plinsesto reale a tutti gli effetti, il che lascia grande spazio all’immaginazione…