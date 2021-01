Elena Morali, “zebra a pois” sexy e travolgente: favolosa – FOTO

Elena Morali apre a nuovi orizzonti di sensualità con un putfit malizioso e trasgressivo: follower col fiato corto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Non si è “trattenuta” neanche stavolta la bellissima e attraente Elena Morali. La “madrina” indiscussa del web ha fatto di nuovo centro nel cuore “indolenzito” dei follower. Ora lo sguardo dal suo istinto “illegale” di sensualità nessuno lo toglierà più.

Il ringraziamento di fine anno aveva sconvolto i piani dei follower, mentre la “ferocissima” web influencer allietava il pubblico con “pratiche” sentimentali, da capogiro. Un “sogno” per tutti coloro che ormai la ritengono “on fire“, ogniqualvolta si mostra determinata a far valere le proprie ideologie d’amore. Il testimone per eccellenza è il fidanzato, Luigi Favoloso, “vittima” preferita della sexy e “bollente” blogger di Instagram.

Il giovane ragazzo non ci ha pensato due volte, a ritirare gli “scoop” mediatici che lo vedevano lontano dalla Morali. Oggi il loro amore è espressione di malizia e “provocazione”, per la gioia di tutti i fan

LEGGI ANCHE —–> Lucia Javorcekova, il costume fatica a contenere il suo seno: si vede tutto – FOTO



Elena Morali, outfit “illegale” scopre altri dettagli: sensazionale