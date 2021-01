Elisabetta Gregoraci in versione crazy woman. Che coraggio e che gambe – VIDEO

Elisabetta Gregoraci. La show girl calabrese pubblica uno video incredibile in cui si cimenta in una prova pericolosissima

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip circa un mese fa. La showgirl calabrese ha deciso di interrompere la sua partecipazione all’interno della casa più famosa d’Italia quando ha saputo che il programma sarebbe proseguito fino a febbraio.

Troppo tempo che l’avrebbe tenuta lontana dal figlio, Nathan Falco. Il suo non è comunque un addio alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, infatti apparirà come opinionista, avendo vissuto in prima persona quest’avventura televisiva.

La Gregoraci si sta piano piano riappropriando della sua normalità ritornando a fare tutto quello che le è mancano in questi lunghi mesi nei quali è stata “rinchiusa” volontariamente. Pubblica spesso immagini che la ritraggono nella vita di tutti i giorni, a favore dei suoi follower, arrivati alla cifra straordinaria di oltre 1,6 milioni, facendo di lei una delle influencer più gettonate e incoronandola regina del web, oltre che della tv.

L’ultimo video pubblicato però non la vede in un’attività che potremmo definire quotidiana. Scopriamo di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci a Dubai. Grande prova di coraggio

Si parla di un riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e il marito, l’imprenditore Flavio Briatore. I due hanno trascorso le vacanze natalizie uniti, per amore del loro unico figlio, Nathan Falco. Sono tornati insieme inoltre nella loro casa a Dubai su un volo privato. Prova ne sono le foto meravigliose che pubblica quotidianamente la show girl sulle spiagge degli Emirati Arabi. Briatore si è mostrato su Instagra, invece, in uno scatto sull’aereo. Tra i commenti si legge “Brava la fotografa” con annessa emoji di un sorrisetto ironico; l’autrice è proprio la Gregoraci.

Quest’ultima ha pubblicato un video in cui si cimenta in una grande prova di coraggio. Alle prese con un lanciatore di coltelli, si vede mentre rimane immobile ed impassibile mentre l’artista compie la sue performance al cardiopalma. “Un po’ coraggiosa … un po’ pazza” – scrive Elisabetta Gregoraci di sè. Non si scompone, affronta la prova serenamente. Indossa un outfit che sicuramente avrebbe potuto far distrarre chiunque. Ha un completino verde smeraldo, giacca, tacchi alti e shorts che lasciano scoperte le gambe chilometriche: un incanto.