L’Eredità, lo scandalo di Claudio Sorrentino e il risvolto finale

Il campione in gara Claudio Sorrentino continua a sorprendere il pubblico e lo ha fatto anche nella scorsa puntata de L’Eredità

Se Massimo Cannoletta ha lasciato il segno, dopo essere stato campione per più di cinquanta puntate, anche il suo successore sembra essere sulla buona strada. Claudio Sorrentino è infatti riuscito nell’impresa di guadagnare più di 140mila euro vincendo in sole due occasioni al gioco de la Ghigliottina. Il nuovo campione de L’Eredità è al timone del quiz di Flavio Insinna solo da un paio di settimane, eppure continua a marciare e a salire di livello. Anche nel corso dell’ultima puntata è infatti riuscito a portarsi a casa il montepremi.

La vittoria di Claudio Sorrentino: a farlo trionfare è lo “scandalo”

Claudio Sorrentino continua a ottenere vittorie e lo ha fatto anche nell’ultima puntata de L’Eredità, anche se non con poche difficoltà. Giunto alla fase finale sembrava non riuscire a comprendere quale fosse la parola da indovinare, tanto da aver dimezzato per cinque volte il montepremi. Tuttavia è stato l’ultimo tentativo ad andare a buon fine, poiché il campione ha azzeccato la parola che si nascondeva dietro i suggerimenti ricevuti: scandalo.

A causa dei numerosi tentativi non andati a buon fine questa volta si è dovuto accontentare di una cifra meno consistente, circa 5mila euro, che sommati alle precedenti vittorie gli regalano tuttavia un botteghino niente male.

Claudio Sorrentino continua la sua scalata a L’Eredità e il pubblico è curioso di scoprire quali altre sorprese avrà in serbo il campione. Per il momento sembra che abbia tutte le intenzioni, e le capacità, di essere il degno erede di Cannoletta.