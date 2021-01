Giancarlo Commare, chi è il nuovo volto delle fiction Rai

Chi è Giancarlo Commare: età, carriera e vita privata del nuovo giovanissimo volto delle fiction Rai.

Lo abbiamo visto per la prima volta nei panni di Edoardo Incanti in Skam, per poi ritrovarlo, più grande e più maturo, in fiction di successo come Il Paradiso delle Signore e Vite in fuga. Tutto quello che sappiamo su Giancarlo Commare, giovane e freschissimo volto dell’universo Rai.

Giancarlo Commare: età, carriera e vita privata

Originario di Castelvetrano (Trapani), Giancarlo Commare ha 29 anni e studia recitazione fin da adolescente. Ha iniziato la sua carriera a teatro, interpretando il ruolo di Pinocchio, per poi approdare in televisione, dove ha preso parte ad alcune pubblicità.

Nel 2018 ha vestito i panni di Edoardo Incanti, un liceale dal passato burrascoso innamorato di Eleonora Sava, protagonista della terza stagione di Skam. Il ruolo di co-protagonista nella web serie ha portato il suo talento all’attenzione del grande pubblico, che lo aveva già visto interpretare piccoli ruoli in serie come Che Dio ci aiuti, Don Matteo e Provaci ancora prof.

Dal 2019, oltre a portare avanti un’intensa attività a teatro, l’attore è entrato nel cast di Il Paradiso delle Signore, interpretando Rocco Amato, nipote di Agnese. Risale invece al 2020 la sua partecipazione alla fiction Vite in fuga con Claudio Gioé ed Anna Valle.

Una curiosità: all’età di 11 anni il giovane attore ha cominciato a studiare danza moderna e latino americana e nel 2008/2009 ha conseguito un diploma di Hip Hop. Oltre alla danza, ama anche la scherma e il nuoto.