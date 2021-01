Gigi D’Alessio, il commovente gesto della madre per curare il suo “problema”

Gigi D’Alessio, affermato e famoso cantante napoletano, aveva un “problema” da bambino, di cui si preoccupava sua madre: il ricordo del 53enne

Gigi D’Alessio è ormai un famoso cantante molto amato dal pubblico di tutta Italia, che lo ha visto recentemente anche nelle vesti di giudice di The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici dove ha brillato insieme agli altri coach Clementino, Loredana Bertè e Al Bano e Jasmine Carrisi. Sembra ieri quando Gigi D’Alessio cantava solo in dialetto napoletano riempiendo Piazza del Plebiscito a Napoli, seguito da orde di fan innamorate di lui. Ora il cantante di Annarè è conosciuto a livello nazionale e delle sue storie d’amore si conoscono tutti (o quasi) i particolari. Come l’amore che sembra ormai giunto al capolinea con Anna Tatangelo, di cui quest’ultima ha spiegato i motivi della rottura in una recente intervista. Si conosce anche il suo passato sentimentale legato a Carmela Barbato, da cui ha avuto tre figli. Tuttavia si parla poco della sua famiglia d’origine. D’Alessio ne ha parlato tempo fa durante un’intervista concessa a Paolo Bonolis. Scopriamo i dettagli di quella chiacchierata.

Gigi D’Alessio e il “problema” di cui si occupava sua madre

Il cantante partenopeo ha parlato del suo “problema” in una lunga intervista nel programma condotto da Paolo Bonolis, andato in onda sulle reti Mediaset negli anni che vanno dal 2005 al 2008 e nel 2011. Parliamo del talk-show “Il senso della vita” in cui il conduttore mostrava ai suoi ospiti, personaggio famoso alla volta, delle fotografie e loro dovevano raccontare cosa gli veniva in mente guardando l’immagine. Quando toccò a Gigi D’Alessio, Bonolis gli mostrò una sua foto da piccolo in cui era molto magro. Era proprio l’eccessiva magrezza che preoccupava la madre del cantante, che lo portava al Lago Laceno nell’avellinese.

“La buonanima di mia madre faceva tanti di quei chilometri perché diceva ‘o’guaglione a’dda piglià aria’, dovevo prendere aria di montagna per mangiare”, raccontò D’Alessio, che ringraziò la cara mamma morta quando lui aveva solo 20 anni perché è stato con il suo aiuto che è diventato quello che è oggi. È stata lei ad avergli “inserito il turbo”.