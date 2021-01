Giulia De Lellis appena sveglia: uno spettacolo mozzafiato a letto FOTO

Giulia De Lellis appena sveglia: uno spettacolo mozzafiato a letto. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram da quasi cinque anni a questa parte. Si è fatta conoscere quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare il tronista di allora che era Andrea Damante, ragazzo di Verona che tutte volevano portarsi a casa. Fu proprio Giulia a conquistare il suo cuore e da allora è cominciata una favola moderna che ha fatto sognare gli italiani. Favola, però, destinata a non durare troppo. Dopo circa un anno Giulia scoprì che Andrea l’aveva tradita e tra di loro finì tutto.

Giulia De Lellis, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dopo diversi tira e molla, sono tornati insieme l’ultima volta durante la quarantena da coronavirus. Stavolta sembrava davvero quella definitiva, nessuno si aspettava la rottura: è stato un fulmine a ciel sereno, arrivato alla fine dell’estate 2020. Lei poco dopo ha cominciato una frequentazione con Carlo Berretta, amico di Andrea, conosciuto durante l’estate insieme passata a Forte dei Marmi. Andrea invece ha cominciato una frequentazione con Elisa Visari, una bellissima ragazza di 19 anni.

Giulia ha trascorso una bellissima vacanza in Svizzera insieme a Carlo in occasione del capodanno, motivo per cui è stata molto criticata sui social.