Jasmine Carrisi a Verissimo si esibisce con la musica trap

Jasmine Carrisi è stata ospite a Verissimo dove si è esibita per la prima volta con il suo singolo di musica trap, uscito quest’estate

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è stata oggi ospite nel programma di Silvia Toffanin “Verissimo”. Nel corso della trasmissione si è esibita con “Ego” per la prima volta, il suo brano trap, uscito quest’estate e trasmesso già abbondantemente dalle radio più sensibili a questo genere musicale. Con questa canzone Jasmine Carrisi dimostra di avere una sua personalità artistica che si allontana chiaramente da quella del padre. Pur essendo appena agli esordi Jasmine grazie a “Ego” è riuscita a farsi apprezzare da un pubblico giovane. La sua partecipazione poi come giudice a The Voice Senior insieme a papà Al Bano ha fatto sì che la dolce ventenne riuscisse a farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo. Proprio l’esperienza del fortunato talent show sembra essere riuscita a rendere ancora più solido il rapporto con il Leone di Cellino San Marco, che secondo alcune indiscrezioni è stato più volte turbolento.

Jasmine Carrisi e il suo rapporto con Al Bano e Loredana Lecciso

Durante la trasmissione Silvia Toffanin ha fatto ascoltare un dolce videomessaggio di Al Bano per sua figlia, che si è commossa e ha parlato proprio del rapporto con lui e con sua madre. Della Lecciso ha detto che è una mamma ansiosa a cui ogni tanto vorrebbe dedicare un bel “rilassati”. La ventenne però è contenta che sia una persona moderna così come suo padre. Secondo il racconto di Jasmine Carrisi, il cantante pugliese non si “scandalizza” infatti se in auto lei gli fa ascoltare Trevis Scott. E a proposito della notorietà della sua famiglia, la giovane trapper ha detto che gli dava fastidio che a scuola, ad esempio, tutti sapessero fatti privati suoi ma di questo ne ha anche giovato.

“Questa notorietà mi ha fatto comodo per la musica, è stato un trampolino di lancio. Quindi fifty-fifty: mi fa comodo, ma devo subirne le conseguenze”, ha concluso la Carrisi.