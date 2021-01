La Duchessa di Cambridge è nata il 9 gennaio 1982 e si appresta a festeggiare il suo compleanno in maniera insolita.

La moglie del Principe William quest’anno non avrà impegni di Corte poiché la Regina Elisabetta li ha annullati tutti visto il periodo difficile che sta vivendo l’Inghilterra e Kate festeggerà il suo compleanno in pieno lockdown.

La Duchessa di Cambridge è rimasta nella tenuta di Norfolk insieme al marito William e i tre figli George, Charlotte e Louise. Le scuole sono chiuse e i Royal baby hanno ripreso con la didattica a distanza.

La famiglia ha scelto di non rientrare a Londra e rimanere nella tenuta di campagna Anmer hall dove sono più al sicuro, possono sfruttare l’ampio spazio verde, se il tempo lo permette, e stare vicino alla famiglia di Kate, infatti a pochi passi dimorano Carole e Michael Middleton.

Come trascorrerà il compleanno Kate?

Sembrerebbe che anche in isolamento William abbia voluto organizzare un bel compleanno alla moglie, all’insegna della spensieratezza visto che non ci saranno impegni di Corte. Probabilmente faranno dei giochi all’aperto con i loro piccoli e William si potrebbe cimentare in una torta fatta in casa dato che già in passato si è dilettato ai fornelli.

Forse i loro bambini si cimenteranno in un coloratissimo biglietto di auguri per la mamma come avevano fatto per i 73 anni di matrimonio dei bis nonni.

E chissà se William sorprenderà Kate regalandole un cucciolo di cane poiché il loro amato amico ha quattro zampe li ha lasciati da poco.

Attendiamo di vedere se la bella duchessa pubblicherà uno scatto sui social, nel giorno del suo compleanno in compagnia della sua splendida famiglia.