katia Pedrotti, gli occhi più belli di Instagram: che sensualità – FOTO

Katia Pedrotti è una showgirl particolarmente apprezzata dal pubblico italiano. La 42enne ha un grosso seguito sui social network: il suo account Instagram, ad esempio, vanta 473mila follower. La classe 1978 divenne nota al grande pubblico grazie alla partecipazione alla Terza edizione del Grande Fratello, in cui si classificò terza.

Katia è dotata di un fascino incredibile e di una bellezza difficilmente quantificabile. I suoi occhi sono a dir poco favolosi: la nativa di Sondrio non perde mai l’occasione di metterli in primissimo piano.

Katia Pedrotti, occhi spettacolari: favolosa

Katia è sempre attivissima sui social network: la 42enne ama postare scatti in cui sfodera tutta la sua bellezza. La showgirl, questo pomeriggio, ha deliziato i suoi fan con un selfie in primo piano meraviglioso. I suoi occhi favolosi, dotati di un colore pazzesco e di un taglio incredibile, fanno letteralmente impazzire i followers. Il suo viso è bellissimo e luminoso come sempre.

“Il cobra non è un serpente”, ha scritto nella didascalia alludendo alla particolare forma dei suoi orecchini. Il post ha già superato la soglia dei 3mila cuoricini in poche ore. “Sei forte”, “Sempre solare”, “Splendida”, “Semplicemente meravigliosa”, si legge tra i commenti.

Katia, qualche settimana fa, mandò in estasi i fan con un video decisamente piccante. La showgirl lombarda aveva sul suo splendido corpo soltanto l’asciugamano.