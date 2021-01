Lucilla Agosti, semplice e bella nei suoi jeans stretti ti fa venire mal di testa – FOTO

La bellissima Lucilla Agosti saluta i fan su Instagram con un messaggio che rimanda alla bontà d’animo e alla semplicità di cuore, bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Sembra che il bagno per la biondissima Lucilla Agosti sia un posto speciale dove scattare foto che la ritraggono sempre in pose bizzarre e divertenti.

Solo due giorni fa infatti l’abbiamo lasciata seduta su un water, truccata e vestita di tutto punto sorride di fronte all’obiettivo della fotocamera in modo ammiccante mentre si sorregge i capelli:

“Il trono del successo è per pochi, ma quello del cesso è per tutti”, scrive a commento dello scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. La speaker riceve moltissimo apprezzamento da parte del pubblico che sorride per lo scatto e l’audacia di aver condiviso questa sua “intimità”.

Lucilla Agosti, semplice e pulita sui social. Bellissima in jeans e maxi pull

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

Classe 1978, Lucilla è una bellezza che si fa notare per la sua grande irriverenza e bellezza sopraffina. L’abbiamo amata e apprezzata in Cento Vetrine, Distretto di Polizia, Camera Cafè, come opinionista di L’isola dei famosi e speaker a Radio101.

Fidanzata con Andrea Romiti e mamma di tre bellissimi bambini, Cleo, Diego e Alma, Lucilla è una madre premurosa e attenta come possiamo vedere nelle stories che condivide sui social con una certa frequenza. Oggi però ha lanciato un messaggio di speranza ai fan, e lo ha fatto con una grande della letteratura, Tolsoj.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

“Non v’è grandezza dove non vi sono semplicità, bontà e verità” scrive a margine di uno scatto che la vede mezzo busto e con posa frontale. Jeans stretti, magione over e fascia nei capelli, una bellezza semplice e naturale come l’invito ai follower di puntare sulla leggerezza di vivere e la semplicità, già la vita quotidiana è troppo pesante e angosciosa.