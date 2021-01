Manila Nazzaro e il suo dolore raccontato a Verissimo, struggente

La Nazzaro è stata ospite a Verissimo per raccontare del dolore che ha vissuto recentemente a causa di un aborto

Manila Nazzaro a Verissimo racconta il dolore e la sensazione di essere “svuotata” dopo aver perso il suo bambino. Spiega anche che però il suo compagno Lorenzo Amoruso, le è stato molto accanto e l’ha sostenuta in tutto. La coppia desiderava tanto un figlio, per loro era il simbolo della ripartenza. Tuttavia la Nazzaro ha perso il bambino in seguito ad un aborto spontaneo.

Manila Nazzaro non accettava di aver perso il suo bambino

La Nazzaro ha raccontato di aver scoperto che la gravidanza non stava procedendo durante una visita di controllo a novembre. Dove si vedeva che il battito del bambino non c’era. Sostiene che inizialmente si è ipotizzato che fosse troppo presto perché era alla nona settimana di gravidanza. Lorenzo però aveva capito che invece non c’era più nulla da fare, lei invece lo sentiva ancora il bambino nel suo ventre quindi non accettava la situazione. La conduttrice aveva detto di aver provato un profondo e silenzioso dolore, si sentiva svuotata. Inoltre pare che le abbiamo consigliato anche di non parlarne e questo avrebbe aumentato ancora di più il suo dolore.

Non portare avanti una gravidanza non dev’essere in alcun modo visto come un fallimento personale. Non è colpa della mamma se accade una cosa del genere. Il corpo non è perfetto e la genetica a volte gioca brutti scherzi. 4 donne su 10 subiscono un aborto spontaneo, non bisogna assolutamente vergognarsene o ritenerlo un fallimento. Il dolore certo rimane ma non bisogna farsi prendere dallo sconforto, si può ritentare. La preoccupazione per Manila è l’età ma ad oggi con tutte le tecnologie mediche che abbiamo ci sono molte più possibilità di rimanere incinta.

Questo vale per tutte le donne anche più giovani che hanno difficoltà. Si tende a pensare che rimanere incinta sia automatico e facilissimo. Ma la realtà è un’altra. Manila ci tiene a mandare un messaggio a tutte le donne. Dice che può succedere a tutte e ricorda che non si è sole e che non bisogna perdere il sorriso perché poi l’arcobaleno arriva sempre.