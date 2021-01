Maria Grazia Cucinotta stesa a letto con un amico molto speciale – FOTO

Il sogno si avvera in un semplice scatto per la bellissima attrice Maria Grazia Cucinotta, chi è il suo amico?

L’attrice e produttrice di origini messinesi, Maria Grazia Cucinotta, è incredibilmente nota al pubblico italiano ed internazionale, specialmente per la sua partecipazione alla pellicola de Il Postino al fianco dell’immenso Massimo Troisi nel 1994. Attualmente l’attrice gode ti una grande ammirazione, la quale si riscontra spesso e volentieri tramite i suoi profili social. Il nuovo scatto sembra rendere gradevolmente l’idea.

Maria Grazia Cucinotta e l’amico molto speciale

L’ultimo post sul suo profilo Instagram è apparso meno di due ore fa, ed ha già richiamato l’attenzione di parecchi suoi ammiratori. Maria Grazia è stesa sul letto in dolcissima compagnia del suo gattino, che come lei sembra essere parzialmente addormentato. L’attrice indossa per l’occasione un capo d’abbigliamento dalle tinte arcobaleno tende ad illuminare parzialmente la grigia atmosfera invernale.

“Weekend’s mood…“, la frase che appare nella didascalia, accompagnata da una lunga serie di puntini sospensivi, invece si trova lì molto probabilmente per simboleggiare lo stato di crescente relax in cui la singolare coppia si sta adesso immergendo.

Il suo amore ed interesse per gli animali è facilmente visibile dal suo pubblico, visto l’account Instagram (Ru Paul Angel Rita e Bruno) creato da lei in onore dei teneri esemplati di felino che animano amabilmente le sue giornate. Per chi fosse incuriosito, nella pagina è infatti possibile godere di alcune loro simpatiche inquadrature.