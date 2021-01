‘C’è posta per te’ la storia di Luigi e Maria: ritrovo dopo 50 anni, ma qualcosa va storto

Durante la prima puntata di ‘C’è posta per te’ Luigi e Maria si ritrovano dopo oltre 50 anni. Ma le cose non vanno nel migliore dei modi…

E’ la storia di Luigi e Maria, due anziani pugliesi che si ritrovano a distanza di oltre cinquant’anni.

Infatti, Luigi ha scritto alla redazione del noto programma di Canale 5 per ritrovare il suo primo amore. Si tratta di Maria, una ragazza con cui è stato fidanzato per quattro anni prima che partisse per il militare quando decise di lasciarla perché in sua assenza la giovane andò a ballare noncurante della sua lontananza.

Al cospetto di Luigi Pignataro arrivano diverse Maria Lamanna residenti in Puglia e che hanno più o meno l’età della donna ricercata a distanza di diversi anni dal lontano 1964, data a cui risalgono i fatti.

Le prime cinque negano di conoscere l’uomo dall’altra parte della busta: nessuna è stata fidanzata per quattro anni con un altro uomo prima di quello che hanno sposato.

L’incontro tra Luigi e Maria dopo 57 anni

Finalmente arriva la giusta Maria Lamanna e Luigi la riconosce subito nel momento della consegna della posta.

Appena la donna gli consente di parlare, Luigi cerca di rievocare dei lontani ricordi alla sua ex fidanzata: “Come te amo la musica, il mio cantante preferito è Gianni Morandi e la canzone che amo di più è ‘Non son degno di te‘” e subito Maria lo riconosce: “Ma chi è? Luigi?”, scoppia così un fragoroso applauso in studio e i due si emozionano per essersi ritrovati dopo 56 anni.

La donna però precisa: “Sono sposata, ho tre figli e otto nipoti..“. Luigi non può far altro che lasciarle dei fiori e salutarla con affetto.

“Volevo sapere solo se stavi bene…“, conclude l’uomo visibilmente emozionato.