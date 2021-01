Maria Pedraza si toglie tutte e metto a nudo il meglio di sé, che spettacolo – FOTO

L’attrice Maria Pedraza incanta ancora, stavolta con uno scatto direttamente dal suo bagno, solo asciugamano e spalle scoperte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Per molti è solo Alison Parker de “La Casa di carta” ma all’attivo Maria Pedraza ha anche altre comparse Netflix, come Marina Nunier Osuna in “Élite” e l’avvocato Triana in “Toy Boy”.

L’anno scorso l’abbiamo inoltre vista come protagonista del video musicale RUN del famoso compositore Lucas Vidal e recentemente è stata impegnata anche nel nuovo singolo della cantautrice spagnola Alice Wonder: dalla tuta rossa della serie Netflix alle scarpette da ballo il passo è stato brevissimo.

Maria ha sempre avuto una sconfinata passione per la danza ma ha dovuto accantonare questa sua innata vocazione a causa di un brutto incidente successole alcuni anni fa e che così ha raccontato in una recente intervista: “Penso sempre a come sarebbe stata la mia vita se quell’incidente non fosse successo ma, fino a oggi, sono grata a ciò che è accaduto, perché la vita mi ha portato al mio vero posto”.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Parodi, il ricordo più dolce 22 anni dopo – FOTO

Maria Pedraza e Jaime Lorente si sono lasciati, la notizia sembra ufficiale