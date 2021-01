Maria Pia Calzone fruga tra i ricordi e posta su Instagram alcune foto dei suoi lavori. La sua bellezza non tramonta mai

Un’attrice di altri tempi, Maria Pia Calzone è ancora una donna affascinante nonostante il passare degli anni. Il suo debutto avviene nel 1988 con Chiari di luna e da lì per lei è iniziato un percorso straordinario fatto di tante esperienze positive ma anche tante prove da superare. Mater Natura, L’inchiesta, E poi c’è Filippo, Don Matteo 5, Io che amo solo te. Questi sono solo alcuni dei suoi lavori che hanno conquistato il pubblico italiano nel corso del tempo.

Maria Pia Calzone: presente e passato FOTO

Un’attrice di altri tempi sì, ma sempre pronta a rinnovarsi. Ormai è molto attiva sui social dove condivide le foto dei suoi lavori del passato e del futuro. Seguita da quasi duecento mila follower, per lei i fan riservano solo commenti positivi e non vedono l’ora di vederla in qualche fiction o film prossimamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

“I ricordi più belli sono gli incontri – scrive su Instagram – Le foto ne sono la testimonianza. E se le foto sono pazzesche cedi anche a piccoli atti di vanità”. Il passato è per lei molto importante, specie quello lavorativo che l’aiuta a migliorarsi giorno dopo giorno. Non c’è un’età in cui si finisce di imparare, la vita è sempre un’evoluzione e una trasformazione continua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Semplice, elegante e determinata. Queste qualità e molto altro hanno fatto innamorare il pubblico italiano che la segue e la stima. Il suo talento è fuori dal comune, per lei la recitazione è passione e il lavoro la sua vita.