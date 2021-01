Marianna Vertola il lato A è incredibile e lei è qualcosa di magico – FOTO

Marianna Vertola da infarto, le sue curve pericolosissime per chiunque la guardi. Il social è a rischio TILT! Lato A incredibile.

Marianna Vertola posta su Instagram un incantevole scatto direttamente da Dubai e che la ritrae in tutta la sua bellezza conturbante. Un selfie che Marianna scatta in riva al mare; la pelle è super abbronzata, i capelli bagnati e lo sguardo rivolto verso il basso. Il viso non è truccato ma straborda la sua bellezza naturale. Quello che emerge è sicuramente il lato A non indifferente: abbondante e tonico. Tantissimi ovviamente gli apprezzamenti per Marianna che si sta godendo dei giorni di vacanza a Dubai, un modo alternativo per festeggiare il compleanno avvenuto a quanto pare qualche giorno fa. Tantissime le storie che la immortalano durante queste “chiacchierate” vacanze, qualcuno infatti avrebbe criticato aspramente l’ex di Uomini e Donne.

Marianna Vertola VS Gabriele Parpiglia, è scontro diretto

E’ scontro social tra la Marianna Vertola e Gabriele Parpiglia. Il giornalista infatti sul suo profilo condivide con tanto di commenti le storie social di persone e personaggi che, in barba al periodo delicato nel quale ci troviamo, non riescono a rinunciare a feste, assembramenti e tutto ciò che ormai da quasi un anno sono bandite. Tra le “vittime” di Parpiglia rientra la Vertola, oggetto di incriminazione sono le storie postate dalla stessa a Dubai mentre fuma e balla dentro un locale affollato. Gabriele Parpiglia non le manda a dire e scrive senza girarci attorno: “E se in Italia ci fumano le p***e, tranquilli il nostro mito da Dubai se la fuma la vita”. Parole subito rimbalzate alla diretta interessata la quale risponde a tono alle parole del giornalista.

“Sempre più aggressivo e il tuo linguaggio è pieno zeppo di parolacce contro chiunque!!” Lo scontro pare non voglia arrestarsi.