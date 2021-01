Martina Stella: cosce nude e scollatura esagerata, così inizia il 2021 FOTO

Buoni propositi per Martina Stella in questo 2021 tutto da scoprire, intanto lei libera le sue cosce che mandano in tilt i fan

Era il 2001, a soli sedici anni Martina Stella debuttava nel suo primo film L’ultimo bacio a fianco di attori come Stefano Accorsi, Vittoria Mezzogiorno e Stefani Sandrelli. Sono passati vent’anni e l’attrice fiorentina ne ha fatta di strada da quell’esordio. Non solo sul grande schermo, ma anche a teatro con Aggiungi un posto a tavolo, Rome e Giulietta. E poi ancora in televisione con la fiction Le stagioni del cuore, La freccia nera. Oggi è una donna e mamma meravigliosa.

LEGGI ANCHE>>>Matilde Brandi: favoloso stacco di gambe, la curiosità la affascina – FOTO

Martina Stella: com’è iniziato il suo 2021?

LEGGI ANCHE>>>Manila Nazzaro e il suo dolore raccontato a Verissimo, struggente

Molto attiva sui social, Martina Stella è seguita su Instagram da quasi cinquecento mila follower che quotidianamente commentano o mettono like alle sue foto. Non passa giorno in cui non ci siano delle novità sul suo profilo, l’attrice ha già condiviso alcuni propositi per il 2021. In lei non manca mai un tocco di classe, un pizzico di sensualità e un briciolo di allegria. La sua bellezza è rimasta tale e quale da anni. Anzi come il vino, è migliorata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Vestito rosso, cosce nude, scollatura esagerata. L’attrice fiorentina inizia il 2021 in modo eclatante. “Ho scelto di iniziare questo nuovo anno in rosso con l’eleganza e la sensualità” scrive ai fan che commentano immediatamente: “Capolavoro assoluto di bellezza” scrive uno; “Stupenda” afferma un altro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Il suo sguardo accattivante e la sua semplicità hanno conquistato una gran fetta del pubblico italiano che non vede l’ora di vederla in qualche altro lavoro televisivo.