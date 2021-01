Matilde Brandi: favoloso stacco di gambe, la curiosità la affascina – FOTO

La curiosità della showgirl Matilde Brandi sembra crescere sempre di più, nel frattempo le sue gambe escono allo scoperto.

La ballerina e conduttrice romana, Matilde Brandi, reduce dall’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip, continua ad essere molto curiosa per quel che riguarda gli sviluppi del reality. In attesa che l’attuale nomination sveli il suo verdetto, la bionda e tenace soubrette Matilde, ha deciso di condividere con i suoi fan un dettaglio particolarmente interessante.

Matilde Brandi e la sua favolosa curiosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

“Stasera niente gf sono curiosa di sapere chi uscirà lunedi? Secondo voi???” è la didascalia apparsa nella serata di ieri ad accompagnare il nuovo scatto sul suo profilo Instagram. Con le sue bellissime gambe incrociate e in un outifit alquanto degno della prima serata, la showgirl celebre per sue innumerevoli partecipazioni ai programmi d’intrattenimento firmati dalla Rai, non fa nulla per nascondere la sua curiosità.

Assieme a lei, però, anche gli stessi interessati come Dayane Mello, Giulia Salemi, Mario Ermito, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta saranno sicuramente sulle spine in attesa della risposta di lunedì. Col desiderio di scoprire anche le preferenze della stessa artefice dell’istantanea, i commenti su di essa non lasciano spazio ai dubbi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

“Spero Giulia“, è la risposta di moltissimi, la quale sembra essere un vero coro unanime. Non è una novità che la Salemi non sia ben vista dagli spettatori del GF VIP di quest’anno. A quanto pare alcuni aspetti del carattere della ragazza hanno colpito negativamente alcuni di loro. Fra questi, sempre nei commenti, pare che la sua “falsità” abbia raggiunto il suo apice.