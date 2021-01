Pamela Camassa da favola: look total black e sorriso accattivante – FOTO

Pamela Camassa ha postato sui social uno scatto in si mostra bellissima. Indossa look audace in nero impreziosito da scarpe rosse e accessori argentati. I fan si scatenano con like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)

Classe 1984, Pamela Camassa è famosa non solo per la carriera televisiva ma anche per la sua presenza sui social. Con più di 402 mila follower, ogni giorno posta scatti in cui si mostra bellissima. Un fascino consacrato negli anni. La showgirl ha esordito nel mondo dello spettacolo giovanissima diventando famosa a seguito della vittoria di “Miss Mondo Italia”. A Miss Italia, nel 2005, conquistò il terzo posto.

Occhi azzurri, sorriso luminoso, fisico statuario. Nel post pubblicato poche ora fa, Pamela mostra due scatti in cui indossa un look total black impreziosito da lunghe collane argentate. Un paio di tacchi rossi scintillanti completano l’outfit dal tocco glamour e rock. Anche la sua posa è accattivante. Inginocchiata sfoggia il suo splendido sorriso e la folta chioma castana.

LEGGI ANCHE > Pamela Camassa da il benvenuto all’autunno in un abito lungo blu – FOTO

Camassa: seguitissima sui social, posta scatti insieme al compagno Filippo Bisciglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)