Pamela Prati versione tigre ti manda al manicomio, che bambola – FOTO

Pamela Prati ha pubblicato una foto sui social network vestita con una tutina leopardata facendo letteralmente impazzire i suoi fan

Grazie a uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram Pamela Prati è riuscita a far restare a bocca aperta i suoi follower. Nella foto la bellissima showgirl mostra tutto il suo fascino attraverso una posa inusuale. Infatti è seduta su un tappeto rosso ha proposto ai suoi ammiratori un bellissimo selfie mentre guarda verso l’alto. La didascalia che accompagna la foto esprime un messaggio profondo che vale la pena seguire: “Tieni gli occhi fissi sulle stelle e i piedi per terra”. Quello che però lascia senza fiato i suoi ammiratori è sicuramente l’outfit scelto dalla bellezza sarda. Pamela infatti indossa una tutina leopardata che a stento riesce a contenere il suo generoso lato A. A rendere ancora più suggestiva la foto è la sua espressione del viso, messo in risalto dal trucco perfetto che Pamela Prati ha deciso di sfoggiare.

Pamela Prati e la querela a Cecilia Capriotti