Persi i contatti con Boeing 737, probabile disastro per aereo di linea

Sparito dai radar dopo il decollo, il velivolo avrebbe perso quota a quattro minuti dalla partenza. Si temono morti: 50 le persone a bordo.

Si tratterebbe di un Boeing B737-500, come dichiarato dalle autorità indonesiane. Infatti il velivolo era partita dalla capitale indonesiana Giacarta e diretto a Pontianak nella provincia Kalimantan Ovest e faceva parte della compagnia Sriwijaya Air. Dopo soli 4 minuti si sono persi i contatti con l’aereo e ora la preoccupazione è data dalle 50 persone a bordo che rischiano di aver perso la vita nel tragico impatto che potrebbe aver avuto il mezzo.

Il sito Flight Radar 24 afferma che il velivolo ha perso oltre 10 mila piedi (ossia circa 3 chilometri) di quota in meno di un minuto.

Sembrerebbe che velivolo era stato consegnato alla statunitense Continental Airlines nel 1994 ed era entrato nel 2012 a fare parte della flotta di Sriwijaya Air: un piccolo vettore locale con 9 aerei, tutti appartenenti alla famiglia dei 737: tre della serie 500, otto della 800 e una della 900.

⚠️BREAKING NEWS⚠️

Unconfirmed report that Sriwijaya Air Flight SJ-182, a Boeing 737-500 with Jakarta-Pontianak route, has been missing north of Jakarta

Rapid altitude drop can be tracked in @flightradar24

Hope nothing serious and everyone is safe 🙏https://t.co/Ak2ynMGd9Z pic.twitter.com/ZuaWHtNdql

— JATOSINT (@Jatosint) January 9, 2021