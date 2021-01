Pier Silvio Berlusconi ferma la D’Urso: ”non vai in onda”. Il retroscena

A causa di una repentina decisione di Pier Silvio Berlusconi su Mediaset la conduttrice Barbara D’urso non andrà in onda.

I telespettatori di Canale 5 attendevano il ritorno della conduttrice Barbara D’Urso dopo la consueta pausa delle feste natalizie, eppure stavolta lo scenario sarà ben diverso. Con un solo giorno d’anticipo Mediaset stravolge i precedenti piani affermando che il Live – Non è La D’Urso questa domenica non andrà in onda. A quanto pare a prendere il suo posto ci sarà una questione di maggiore urgenza.

La decisione di Pier Silvio su Barbara D’Urso: il motivo

Domenica 10 gennaio, secondo la decisione intrapresa dall’azienda guidata dall’imprenditore Pier Silvio Berlusconi, andrà in onda un’intervista inedita a Papa Francesco. Mentre Barbara potrà riprendere il suo posto a partire dal giorno successivo, lunedì è confermata infatti la sua presenza pomeridiana sullo stesso canale.

Di conseguenza lo Show serale della conduttrice di origini napoletale inizierà nuovamente soltanto dalla domenica successiva, il 17 gennaio. A contestare la repentina decisione, seppur in maniera totalmente vana, sono stati moltissimi dei suoi ammiratori che a quanto pare non hanno gradito il mancato preavviso.

Si teme forse che, in concomitanza con i programmi in vista nelle proessime settimane sugli altri canali, come la nuova stagione della fiction Rai Che Dio Ci Aiuti, la popolarità della conduttrice possa essere messa definitivamente a rischio. Sebbene soltanto con le nuove puntate del Live si potrà avere un riscontro netto, comprendendo se tali supposizioni siano realmente fondate.