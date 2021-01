Riconoscete il ragazzino in FOTO? E’ un attore americano famosissimo

Riconoscete il ragazzino ritratto in foto? E’ uno degli attori più conosciuti di Hollywood. Scopriamo di chi si tratta

Riconoscete l’attore nella foto? Lì era solo un ragazzino. Adesso ha 62 anni ed è uno degli attori più famosi del cinema mondiale.

Ha interpretato molti ruoli iconici, uno in particolare gli regalò il successo in giovanissima età. Nel 1984 ha prestato il suo volto a Ren McCormack, personaggio principale di Footloose. La pellicola prendeva piede nella cittadina di Bomont, dove era stata bandita la musica rock, il ballo e ciò che poteva compromettere la moralità del piccolo paese. Il film parlava di censura, privazione delle libertà e diventò un simbolo per i teen agers di quegli anni, portando agli allori l’attore protagonista.

Il ragazzino in foto ha conosciuto successivamente sul set del film Lemon Sky l’attrice Kyra Sedgwick. Si sono sposati nel 1988 e hanno avuto due figli: Travis (1989) e Sosie Ruth (1992). Il loro matrimonio così longevo rappresenta una rarità nel mondo dello spettacolo. Hanno deciso di vivere a New York, lontani dalle atmosfere patinate di Hollywood.

Leggi anche -> Riconoscete questa bambina? Oggi è una famosa cantante italiana – FOTO

Riconoscete questo ragazzino in foto? Svelata l’identità del famoso attore