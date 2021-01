Roberta Giarrusso balla su Instagram in lingerie, i fan in delirio-VIDEO

L’attrice Roberta Giarrusso sfoggia un fisico pazzesco in lingerie mentre balla sui toni di una famosa canzone hip hop

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑮𝒊𝒂𝒓𝒓𝒖𝒔𝒔𝒐 (@robertagiarrusso)

La Giarrusso ha condiviso su Instagram un video in cui balla su una musica hip hop in biancheria intima. Appare con un fisico scolpito e fantastico. Nella didascalia scrive:”A grande richiesta, allora ve lo posto dai colpa di Riccarco Di Pasquale” suo marito. Lui è un produttore cinematografico e discografico, i due hanno fatto un anno di matrimonio a giugno 2020.

LEGGI ANCHE>>>Cristina Marino: gioco piccante con il suo amore, è bollente FOTO

Roberta Giarrusso smonta l’albero di natale e si commuove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑮𝒊𝒂𝒓𝒓𝒖𝒔𝒔𝒐 (@robertagiarrusso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Elena Morali, “zebra a pois” sexy e travolgente: favolosa – FOTO

Ormai questo natale è giunto al termine e allora bisogna smontare l’albero e togliere le decorazioni. Non è mai un compito facile perché quando lo addobbiamo siamo felici e non vediamo l’ora del natale. Quando invece lo smontiamo ci prende quel senso di malinconia e tristezza. Così è stato anche per Roberta Giarrusso che su instagram ha mostrato di aver rimosso l’albero di natale, ed è poi scoppiata in un pianto simulato dicendo “mi manca”. Anche se sinceramente per molti questo natale è da dimenticare, sicuramente tra i più brutti di tutti i tempi.

Ma infondo basta aver avuto anche la famiglia stretta per aver passato comunque una bella giornata. Nel caso della Giarrusso, lo ha trascorso con suo marito e con i tre figli. La coppia è molto affiatata e insieme scherzano molto, il giorno di natale l’attrice ha condiviso su Instagram una foto li ritrae con dei pigiamoni a tuta con anche cappuccio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑮𝒊𝒂𝒓𝒓𝒖𝒔𝒔𝒐 (@robertagiarrusso)

Non sembrava molto contento però il marito. Non lo sono mai quando c’è da fare una foto a natale con tutti i pigiami in tinta, però poi cedono alle richieste insistenti delle mogli. Su Instagram la Giarrusso condivide molte foto con il marito e anche lui, con molte dediche d’amore. Si vede che fra loro va tutto a gonfie vele e c’è molto amore. Insieme avevano anche partecipato a Pechino Express, come Promessi Sposi.